犬がパニックになっているサイン 我を忘れて吠える 犬はパニックになると、とにかく激しく吠えまくってしまうことがあります。パニックを引き起こした原因を何とかして遠ざけようとし、威嚇の意味を込めて吠え立てるのです。 ですが原因によっては吠えたからといって遠ざけられるものではないため、「威嚇しているのに全然効果がない！」と更にパニックを助長してしまう結果になります。 突然走り出す パニック