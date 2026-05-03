ろのちゃんが朝保育園へ向かう車の中で、いつもとても寂しそうなシュシュちゃん。でも寂しいのはろのちゃんも同じのようで、お迎えに行きとうとう訪れた再会の瞬間が、あまりにも感動的だと反響を呼びました。 「嗚呼、なんて幸せなんでしょう」「感動的」と話題となり、3万回以上再生されています。 【動画：3歳の女の子が保育園に行くと、決まって寂しくなってしまう超大型犬→お迎えにいくと…相思相愛な『再会の瞬間』】