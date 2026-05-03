犬が『助けてほしい』ときにみせる仕草や行動５選 犬が強い不安や恐怖、また体調不良や痛みを感じたときは「助けて」とSOSサインを見せます。どのような仕草や行動で「助けてほしい」と訴えているのか知っておきましょう。 1.上目遣いで飼い主を見つめる 犬は不安を感じると、まずは視線で飼い主に助けを求めることが多いです。いつものように正面からじっと見つめるのではなく、少し俯きがちに、上目遣いで見つめてき