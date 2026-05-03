All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、北海道在住43歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：43歳女性同居家族構成：本人、母（69歳）、父（75歳）居住地：北海道住居形態：両親と同居雇用形態：正社員年収：300万円現預金：500万円リスク資産：なし「現預金のほとんどを北海道信用金庫の定期預金に入れている」現預金は「全て地元の信用金