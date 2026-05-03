平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を終えた。先月のW杯第2戦（香港）のケイリン、スプリントで銀メダルを獲得した太田海也（26＝岡山）。2月の熊本・全日本選抜競輪以来の競輪参戦で、2日目11Rの特選は果敢に風を切って清水の1着に貢献したが、自身は5着で二次予選回りとなった。「体的には問題ない。1走して感覚もつかめた」。帰国直後に疲労から熱を出して順調な調整とはいかず、前検日に「どんなパフォーマ