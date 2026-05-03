この記事の画像を見る人気恋愛リアリティ番組参加者の「その後」を追う本連載。今回は『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2で2代目バチェロレッテとして参加した尾粼美紀さんにインタビュー。大学卒業とともに、コスメブランドと美容メディア運営を行う会社を設立、わずか2年で年商15億円を達成した敏腕経営者である尾粼さん。バチェロレッテとして旅に参加した理由や、番組参加者との破局後に考えたこと、そして