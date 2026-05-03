元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。高校時代の卒業式の思い出を明かした。リスナーからのメールで、中学時代に不登校で単位が足りず、卒業できなかったが、春休みやゴールデンウイークに補修や清掃作業をして、ゴールデンウイーク最終日に遅れて卒業することができたとの体験談が寄せられた。松岡は「これは右に同じですよ、私も」と告白。「私は堀越の時でしたけれど