◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17横浜31―22相模原（2026年5月3日東京・秩父宮ラグビー場）横浜は相模原との神奈川ダービーを31―22（前半21―10）で制し、6勝目（11敗）を挙げて入れ替え戦回避を決めた。試合後には今季限りで退団する元南アフリカ代表のSHファフ・デクラーク（34）が会見。4シーズン在籍した金髪の小さな巨人は「素晴らしい4年間だった。ケガが多かったのは残念だったが、大切な思い出や友達もで