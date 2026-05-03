ソフトバンクなどで活躍した松田宣浩氏が３日、インスタグラムを更新。ＡＢＣ「スーパーベースボール」で、甲子園球場での阪神−巨人戦を解説したことを報告した。この試合は松田氏と、前阪神監督の岡田彰布オーナー付顧問、阪神などで活躍した能見篤史氏によるトリプル解説。実況の山下剛アナウンサーも含めた４人は、スタンドに設置されていた放送席から試合内容を伝えていた。しかし、試合は七回裏に入ると突如、雨脚が強