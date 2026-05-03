ガールズグループKep1erのメンバー、チェヒョンが、オリジナルコンテンツで披露した衣装が露出に関する議論を巻き起こしたことを受け、釈明した。去る5月2日、YouTubeチャンネル「Kep1er」には、「お姫様たちがステップを踏まれます | Kep1erバレエ団」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】チェヒョン、問題となった衣装動画には、ユジン、シャオティン、チェヒョンがバレエスタジオを訪れ、バレエを学ぶ姿が捉えら