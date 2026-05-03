【モデルプレス＝2026/05/03】NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）で主演を務める仲野太賀と、福岡出身の池松壮亮が「第65回 博多どんたく 港まつり」に登場。雨の中沿道を歩き、会場を沸かせた。【写真】「豊臣兄弟！」織田信長（小栗旬）を裏切った人物◆仲野太賀＆池松壮亮「博多どんたく 港まつり」に出陣仲野（小一郎・のちの豊臣秀長役）と福岡県出身の池