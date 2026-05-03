普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「軍鶏」はなんて読む？「軍鶏」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、闘争心の強い生き物！いったい、「軍鶏」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくだ