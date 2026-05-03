◆ラグビーリーグワン第１７節横浜３１―２２相模原（３日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン１０位の横浜は、同１１位の相模原に３１―２２で勝利。敗れれば下位２チームによる入れ替え戦圏を脱出できなかったが、この日の白星で１部残留を決めた。ＷＴＢ石田吉平は「今日は絶対に、勝たないといけない試合だった。最後のホームゲーム、ファンの皆さんに勝ちを見せることをモチベーションにやっていた」と振り返っ