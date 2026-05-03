３日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・後４時５５分）では、ＭＣのお笑いコンビ「麒麟」の川島明が、ブルージェイズの岡本和真内野手の試合を“弾丸旅”で観戦した様子が紹介された。巨人ファンで岡本の大ファンを公言。自腹で岡本のユニホームを購入し、サインをもらっていた川島。月曜から金曜までの生放送（ＴＢＳ系「ラヴィット！」）のＭＣをつとめ時間がない中、現地時間４月２４日金曜の午後４時