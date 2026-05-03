◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）最終ラウンド（Ｒ）が行われ、１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）は２０位で出て２バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７６と落とし、通算イーブンパーの６０位で大会を終えた。初日に自己最少の６５をマークし、トップと２打差の２位と好発進。だが、第２Ｒは７５をたたいて２０位と後退した。