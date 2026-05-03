４月２４日、夕日に照らされながら黄岩島海域で巡視・警戒に当たる中国海警局の船艇「川山」。（ドローンから、南中国海＝新華社記者／陳斌）【新華社南中国海5月3日】晩春の南中国海で、夕日の残光が黄岩島海域を照らし、澄み切った潟湖が輝く。サンゴ礁は翡翠（ひすい）を散りばめたように浮かび上がる。中国海警局の船艇「川山」は、光と静けさの中で領海の巡視・警戒任務に当たっている。４月２４日、日没時、黄岩島のサンゴ