「901運動」の頂点で輝く「日産のスーパースポーツ」がスゴい！1980年代後半、日本はバブル景気に沸き返っていました。そんな時代に日産は「日本初の本格スーパーカー」を生み出すべく、ひとつの野心的なプロジェクトを進めていました。それが、今も自動車ファンの間で語り継がれる幻の名車「MID4（ミッド・フォー）」です。【画像】超カッコいい！ これが日産の“ミッドシップ”スーパーカー「MID4」の姿です！ 画像で見る（3