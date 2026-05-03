少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第11話ズバズバと話す友人【編集部コメント】お友達の冷静な言葉で、今度こそリカコさんは本当に考えなければいけないことを取り戻せるのでしょうか。旦那さんの言葉ではダメだったので、あまり期待はできませんが……。子ど