出産をした後は、旦那さんやママの両親、そして義両親も赤ちゃんやママに会いに産院にくることもあるでしょう。産院によってはきちんとしたルールがあり、面会できる人が決まっているケースもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『産院の「面会は夫か両親のみ」というルールについて、どう思う？』産院で、ママや赤ちゃんに面会ができるのは旦那さんかママの両親のみと決められている場合