NIB主催の「DEJIMA博」は悪天候のため、一部の会場で3日の正午から開催中止となりましたが、屋内型のイベントは親子連れでにぎわいました。 悪天候に見舞われた県内。 開催2日目の「DEJIMA博」は風雨の影響を考慮し「長崎水辺の森公園」と「三角広場」での開催は中止となりました。 一方「アミュプラザ長崎かもめ広場」では、車いすバスケットボールの大会が開かれ、5チームが熱戦を繰り広げました。