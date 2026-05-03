平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を終えた。2日目7Rは吉田有希（24＝茨城）が主導権を奪取して差し切った武藤と関東ワンツー。「セッティングをいじったり、乗り方を変えて、最近の中でもカカリが上々だった。今シリーズはこれで行く」。二次予選を前にセッティングが固まった。休養日の3日目も体を動かした。「朝の指定練習で乗って、日中はゆっくりして、夕方にローラーを長めに乗った。いい感触でした」