AKB48永野芹佳（25）が2日、会社を設立したことを自身のX（旧ツイッター）などで公表した。東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた生誕祭公演で、「私、永野芹佳は会社を設立いたしました」と明らかに。終演後のXでは、「自分自身で何かを形にして、より大きな価値を届けられる人になりたいと思うようになりました」と報告した。会社はアパレル関係だという。「昔からファッションが大好きで、いつか自分の感性や想いを形にした