赤色灯3日午後0時45分ごろ、福島県会津若松市の猪苗代湖で、水上バイクが転覆する事故があり「沈んでいる人がいる」と付近にいた人から110番があった。会津若松署や消防によると、乗っていた3人が救助されたが、埼玉県の20代男性と東京都の10代男性が心肺停止状態で救急搬送された。もう1人の10代男性は命に別条はない。