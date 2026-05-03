兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り、記者２人が殺傷された事件は３日、発生から３９年となった。支局１階には祭壇が設けられ、訪れた市民や関係者が犠牲になった小尻知博記者（当時２９歳）の遺影に手を合わせ、冥福（めいふく）を祈った。支局３階の事件資料室が一般開放され、被弾痕が残る小尻記者のジャンパーなどが公開された。事件は未解決のまま時効となった。襲撃時に支局に居合わせた朝日