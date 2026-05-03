男性5人組バンド「Novelbright」が2日、大阪・ロートハートスクエアうめきた内の特設ステージにてフリーライブを行った。同バンドの大阪でのフリーライブは2023年3月に開催したアメリカ村の三角公園で2000人を動員して以来。今回のライブでは1万5000人を魅了した。同ライブはJR大阪駅前の複合商業施設「グラングリーン大阪」のイベントの一環として開催。3月にFM802の公開収録をした際に、ボーカルの竹中雄大が「この会場でラ