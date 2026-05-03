タレントの三上悠亜さん（32）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。「ゆあしふく」ショットを披露した。「今季流行りのドットワンピ」三上さんは、「今季流行りのドットワンピ」を取り上げ、白地に黒いドット柄のワンピース姿を含む9枚の写真を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#ゆあしふく」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、ドット柄のミニ丈ワンピースを着用し、裾を広げたショッ