元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が３日までにＳＮＳを更新。なりきりショットが話題になっている。自身のインスタグラムにオフショットを披露。羊になりきった姿を公開した。羊の耳のカチューシャを着用し、白のワンピースに足元は白のヒールを合わせ、全身ホワイトコーデを公開した。続けて、出演番組を告知すると「よろしくお願いします」とつづり、投稿を締めた。この投稿には「可愛い過ぎ」「とってもかわい