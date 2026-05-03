捨てるのは勿体ない！「鶏皮」で一品作ってみよう 食感や油っぽさから捨ててしまいがちな「鶏皮」。お煎餅のようにサクサクパリパリに仕上げておいしくいただいてみませんか？ 油でこんがり揚げるフライパンでヘルシーに電子レンジで簡単に食感がやみつきに。居酒屋気分を味わえる 鶏皮の食感が苦手な人におすすめしたい「鶏皮せんべい」。 調理方法は油で揚げたり、フライパンで焼いたり、電子レンジを使ったりと手軽に作る