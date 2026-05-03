第１１期叡王戦五番勝負第３局が３日、名古屋市の「か茂免」で指され、斎藤慎太郎八段が伊藤匠叡王に１１６手で勝利。２連敗から一矢を報いて１勝２敗とした。序盤、居飛車党の後手・斎藤が四間飛車で勝負をかけた。終盤まで一進一退の好勝負。斎藤は７６手目で持ち時間の４時間が尽き、伊藤も８１手目で１分将棋に入り、激しい寄せ合いが繰り広げられた。それでも日本将棋連盟アプリのＡＩによる勝率はおよそ５０ー５０。盤面