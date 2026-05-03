気象庁によりますと、東日本から西日本と南西諸島では、４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意するよう呼びかけています。 3日（日）から8日（金）の降水と雨のシミュレーション 3日（日）から8日（金）の全国雨風シミュレーション ［気象概況］前線を伴う低気圧が、日本海西部を東北東へ進んでいます。この低気圧は、４日夜にかけて、日