憲法記念日のきょう、元イスラエル軍兵士による講演会がきょう（３日）岡山市で開かれ、戦争と人権について、自身の経験を交えながら語りました。 【写真を見る】「人権以上大切なものはない」元イスラエル軍兵士の男性が自身の経験を交え戦争と人権について語る【岡山】 【ダニーネフセタイさん（69）】「人権以上大切なものはありません。なぜなら人権を守れば戦争はできません。」登壇したのは、イスラエル出身のダニ&#