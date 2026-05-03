新幹線予約や日用品の購入など、日常の支出をスマホへ集約させることで、利便性の向上だけでなく大きな節約効果が期待できます。スマホを賢く使いこなし、家計管理をよりスマートに進化させる方法を、『9割が知らずに損してる！ スマホ決済「超」入門』（青春出版社刊）から紹介します。（2026年4月28日時点の情報です。制度は都度変更される可能性があります）新幹線はスマホで乗ったほうが安くなる新幹線はスマホのアプリで利