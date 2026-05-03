3日午後5時50分頃、松浦市御厨町の松浦鉄道の御厨駅と、西木場駅間にある田渕踏切で、立ち往生した軽乗用車と佐世保行きの列車が衝突しました。 軽乗用車を運転していた70代の男性は車から避難し、ケガはありませんでした。 列車には乗客1人が乗っていましたが、無事だということです。 この事故の影響で午後7時半時点で，たびら平戸口⇔松浦間では、運行を見合わせています。 現場は警報機や遮断機がある踏切で、警察が事