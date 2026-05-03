2026年5月1日、韓国・中央日報は小泉進次郎防衛相が自身のX（旧Twitter）に段ボール製ドローンに関する投稿をしたことを伝えた。小泉防衛相は先月27日、段ボール製ドローンで有名な日本のスタートアップ、「エアカムイ」を訪れたとXに投稿した。記事は投稿内容を翻訳して紹介し、「段ボール製ドローンを自衛隊装備体系に本格的に取り入れようという信号だと解釈される」としている。記事は「紙で戦う？小泉進次郎が誇る280万ウォン