3月下旬、福島県・大玉村の田んぼで26年目の米作りが始動！慎太郎と藤原が田んぼにやって来ると、そこにはすでにトラクターで田起こしを始めている城島の姿が。「26年目ってすっごい大事にして考えとかんと、いい米育たないよ。」と、城島のやる気も十分。さらに専次郎さんら福島の仲間たちも駆けつけてくれた。26年来の仲間と共に挑む米作り、今年の目標は「長年応援してくれる視聴者に新男米を食べてもらう」こと。一粒ずつシー