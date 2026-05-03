◇明治安田J1百年構想リーグ第14節町田1―1（PK2―4）鹿島（2026年5月3日メルカリスタジアム）町田は鹿島と1―1からPK戦の末に2―4で敗れ、PK勝ちを含む連勝が3でストップした。黒田監督は試合後の会見で「（先制点を）取られた後も果敢に攻めて早く追いついたことは良かった」と振り返りつつ、相手CKの流れから折り返しで失点した場面を「一瞬とか一本を見逃してくれないのがこのレベル。集中力を最後まで研ぎ澄まして