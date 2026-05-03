レースクイーンの安藤笑。国立大卒で、幼稚園、小学校、中学校の教諭免許を持つインテリだ。「16歳から昨年まで、ずっとアイドルをしていました。地元・愛知県豊田市のご当地アイドルから始めて、大学生のころはツアーをまわりながら教育実習をしていたことも。だからアイドルについては詳しいのですが、アイドルを卒業後フリーになってからは、世間知らずだと実感しました。皆さん、ビジネスメールとかっていつ学んだんですか？