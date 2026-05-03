「今回のグラビアの撮影では、初めてっていうくらい私の考えを取り入れてもらったんです。テーマに合わせた表情だったり、髪型もヘアメイクさんにコテをお借りして自分でアレンジしたり。もともと『写真としゃべっているときのイメージが全然違うね』とよく言われるんですけど、そのギャップがいちばん大きいかもしれないです（笑）。おかげで、私がカッコいいと思う女性像を表現できました」その言葉どおり、今回の撮影には%