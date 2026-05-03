「昔から写真を撮るのが好きで、今でもカメラを常に持ち歩くようにしています。そのカメラでメンバーを撮ると、すごく喜んでくれるんですよ！」圧倒的透明感と屈託のないキュートな笑顔で人気を博す “おぎはな” 。彼女が所属するアイドルグループ 「≠ME」は今年7周年を迎えた。「グループ加入時は中学3年生だったので、この7年で本当に成長したなと思います。年齢も性格もバラバラのメンバーたちと一緒に過ごせたからこそ、視