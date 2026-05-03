関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は3日、男子1部が天理大学、女子1部が京都橘大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、大産大、近大の両校がともに勝利し、無敗の8連勝とした。上位はこの2校が並走しており、優勝争いは一騎打ちの様相となっている。女子は、武庫川女大が龍谷大とのフルセットの接戦を制し、5勝目を挙げた。無敗の関大は千里金蘭大を3―1で下し、首位を快走。武庫川女子大、千