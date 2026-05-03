MEGUMIが手がけた映画『AFTERGLOWS』（6月5日公開）が、イタリアの「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」コンペティション部門に正式出品され、最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）」と、「ブラック・ドラゴン・特別観客賞（Black Dragon Audience Award）」をW受賞した。【写真】イタリアの映画祭登場！ プロデューサーとして2冠達成のMEGUMI同作は、映画『AFTERGLOWS』、King GnuのMVやN