昨年初めて全面的な登山規制を実施した富士山で、７月の開山を前に今季の登山の事前登録が始まった。静岡、山梨両県は入山料・通行料の徴収など規制の枠組みを維持する一方、静岡県側で子ども向け料金の設定に向けた調査を行ったり一部ルートで開山日を早めたりし、「安全で親しみやすい山」へ模索を続けている。（静岡支局大坪祐市、富士吉田通信部涌井統矢）「今シーズンも世界文化遺産・富士山の保全と登山者の安全確保