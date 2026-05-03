コスプレイヤーの伊織もえが4月19日、都内で開催された、ニューギングループ主催の「eリコリス・リコイル プレミアファン試打会」にスペシャルゲストとして登場。アニメ『リコリス・リコイル』の主人公・井ノ上たきなのコスプレを披露した。“井ノ上たきな”のコスプレを披露した伊織もえ○「『リコリス・リコイル』の魅力を改めて感じられてすごく嬉しかった」劇中と同じく、クールなたたずまいを再現した姿で会場に現れると、フ