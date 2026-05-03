世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）は2日、東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑戦し、0-3判定で敗れた。33戦目でプロ初黒星。リングを降りる際のポーズが、海外でも注目を集めている。12回終了のゴングを聞くと、中谷は笑っていた。互いに死力を尽くした井上とハグ。運命の判定は0-3で、キャリアで初めての敗北となった。5