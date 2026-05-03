一夜明け会見ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥と、弟でWBC世界バンタム級王者の井上拓真（ともに大橋）が3日、横浜市内の所属ジムで兄弟そろって会見した。東京ドームで行われたダブル世界タイトルマッチから一夜。尚弥が元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に、拓真が同級4位で元4階級制覇王者の井岡一翔（志成）にそれぞれ3-0の判定勝ちを収めた。大注目の興行で、拓真が明かしたまさかの事実に、