グラビアアイドルの西永彩奈(30)が1日、自身のインスタグラムを更新し、5月いっぱいでグラビアを卒業し、所属事務所を退所することを明かした。 【写真】美脚にへそ出し、かわいさキープ…グラビア引退はもったいない！ 西永は【ご報告】と題してファンや関係者へ向けた文書を掲載。「このたび、2026年5月31日をもちまして、グラビアアイドルを卒業し、SPJ Entertainmetを退所することになりました。」と伝えた。