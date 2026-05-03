両地区の上位争いが加熱明治安田J1百年構想リーグ第14節が5月2日、3日に各地で行われた。EASTでは鹿島アントラーズとFC東京の勝ち点差が縮まり、優勝争いは一層の熱を帯びてきた。EASTでは、鹿島がFC町田ゼルビアと1-1で引き分けたものの、PK戦を4-2で制して勝ち点34とし、首位をキープ。2位のFC東京は川崎フロンターレに2-0で勝利し、勝ち点を32に伸ばして鹿島にプレッシャーをかけた。町田はこの引き分けにより勝ち点25で3位