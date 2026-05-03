◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人（３日・甲子園）＝７回裏降雨コールド＝巨人の井上温大投手（２４）が今季３敗目を喫した。６回８７球を投げ５安打３失点（自責２）。０―１の６回、先頭の中野に中前打で出塁を許し、２死満塁から暴投、捕手の失策が絡み一気に２点を失った。「打たれてしまった場面は高めに浮いてしまった。先頭を切ることができなかったのが失点した原因」と悔やんだ。だが、６回８Ｋと高い奪三振能