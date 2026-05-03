今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが３日までに自身のＳＮＳを更新。番組オフショットを公開した。岩田アナはインスタグラムでＴＢＳ系の「人生最高レストラン」出演を告知し「日テレ時代のスッキリ以来、加藤浩次さんと初めてお仕事でご一緒しました！！加藤さんが相手だとするすると本音を話してしまう…どこまで話したのか少し心配です笑」と投稿。同番組ＭＣで、日テレ系「スッキリ」（２０