斎藤慎太郎八段将棋の第11期叡王戦5番勝負の第3局は3日、名古屋市で指され、挑戦者で後手の斎藤慎太郎八段（33）が116手で伊藤匠叡王（23）を破り、対戦成績を1勝2敗とした。第4局は23日に大阪府泉佐野市で行われる。